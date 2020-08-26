رياضة | بسبب مخالفة التعليمات.. طلائع الجيش يصدر قرارا صادما ضد عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب مخالفة التعليمات.. طلائع الجيش يصدر قرارا صادما ضد عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، توقيع عقوبة مالية على عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب أحداث مباراة سموحة بالدوري العام.

وأكد المهدي خلال تصريحات عقب المباراة، أن جمال ليس اللاعب المُكلف له بتسديد ركلات الجزاء خلال المباريات، وأن أحمد كابوريا هو من كان يملك خاصية التسديد.

وأضاف: "العقوبة ستكون بسبب مخالفة اللاعب تعليمات الجهاز الفني، بعدما أصر على أخذ الكرة والتوجه ناحية منطقة الجزاء وتسديد الركلة التي أضاعها باللقاء".

وكان عمرو جمال، أهدر ركلة جزاء لفريقه في اللحظات الأخيرة من مباراة سموحة، ما أضاع عليهم فرصة الحصول على ثلاث نقاط، بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بالجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.