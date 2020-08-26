رياضة | طبيب الزمالك يكشف موقف نجم الفريق من مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يكشف موقف نجم الفريق من مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، موقف محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق، من المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، غدا الخميس ، فى مسابقة الدورى.

وقال طبيب الزمالك، لكدمة التى يعانى منها محمد أسامة فى يده اليمنى لن تكون عائقًا أمام مشاركته فى لقاء المقاولون".

Advertisements

وتابع طبيب الزمالك في تصريحات صحفية:": "اللاعب سيشارك بشكل طبيعى فى اللقاء، وفقًا لرؤية المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون".

يذكر أن فريق المقاولون العرب يتواجد بالمركز الرابع بمسابقة الرابع برصيد 37 نقطة بعد خوض 21 لقاء، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد خوض 21 لقاء.