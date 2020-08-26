رياضة | مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أما الجونة.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

علي لطفي - محمود وحيد - حمدي فتحي - مروان محسن - ياسر إبراهيم - أحمد الشيخ - محمد شكري - محمد فخري - عربي بدر.