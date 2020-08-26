رياضة | منتخب السويس يتعادل مع النصر استعدادا لمواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يتعادل مع النصر استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق منتخب السويس، خارج ملعبه، مع نظيرة فريق النصر القاهري بهدف لكل فريق، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثانى مجموعة القاهرة.

وخاض منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من : محمد عاطف، محمد هيكل ، أحمد عيد، يكن ، محمود عقل ، أحمد فتحي ، خالد لطفي ، نور ، عصام عابدين ، محمد عمارة، شيكا.

وأحرز أحمد مجدي كهربا هدف التقدم للنصر، بالشوط الأول، وسجل هدف فريق أبناء الغريب اللاعب حسن ياسين بالشوط الثاني.

ويستعد منتخب السويس لموقعه الداخلية و التى تقام يوم 20 سبتمبر القادم، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 25 نقطة.