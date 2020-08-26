رياضة | وصول حافلتي الأهلي والجونة إلى ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول حافلتي الأهلي والجونة إلى ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت حافلة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره الجونة بعد قليل.
ويواجه الأهلي نظيره الجونة بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
كما وصل فريق الكرة بنادي الجونة الي مقر ستاد القاهرة منذ دقائق قليلة استعدادا لمواجهة الأهلي، وحرص بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة ومعه أعضاء للجهاز على التفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.