رياضة | وصول حافلتي الأهلي والجونة إلى ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول حافلتي الأهلي والجونة إلى ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره الجونة بعد قليل.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما وصل فريق الكرة بنادي الجونة الي مقر ستاد القاهرة منذ دقائق قليلة استعدادا لمواجهة الأهلي، وحرص بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة ومعه أعضاء للجهاز على التفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.