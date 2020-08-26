رياضة | بعد ماديسون.. ليستر سيتي يخطط للحفاظ على فاردي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ماديسون.. ليستر سيتي يخطط للحفاظ على فاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليستر سيتي الإنجليزي يسعى لتجديد عقد نجم هجومه الإنجليزي جيمي فاردي علمًا بأن فاردي يمتلك عقدًا مع ثعالب ليستر يمتد حتى صيف 2022.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن فاردي البالغ من العمر 33 عامًا سيوقع على عقد جديد مع ليستر سيتي في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليستر سيتي ستتخذ تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان النادي الإنجليزي عن تجديد عقد نجمه الإنجليزي الآخر جيمس ماديسون والذي كان جذب إهتمام العديد من الأندية.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيمي فاردي يلعب في صفوف ليستر سيتي في 2012 وخاض مع ثعالب ليستر 310 مباراة في جميع البطولات وسجل 130 هدفًا وصنع 52 هدف آخرين.