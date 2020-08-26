رياضة | الأهلي يتحرك لتحصين محمد شريف من اغراءات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لتحصين محمد شريف من اغراءات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكانت تقارير صحفية أشارت عن رغبة فريق بيراميدز فى التعاقد مع لاعب الأهلي المعار لصفوف إنبي محمد شريف خلال الفترة القادمة لتدعيم خط الهجوم. ويسعي النادى الأهلى لاستعادة اللاعب مرة أخري والذي سجل 9 أهداف مع الفريق البترولي هذا الموسم لتدعيم خط الهجوم. وكان رمضان صبحي جناح الفريق عاد مرة أخري لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته وأبلغ الأهلي برغبته فى الرحيل لصفوف بيراميدز.

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