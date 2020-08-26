شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري ونادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة أف سي مصر، أمام المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الـ22 من عمر الدوري المصر الممتاز في نسخته الـ 61.
وشهدت المباراة انحسار الكرة في وسط الملعب، في ظل مخاوف كلا الفريقين من استقبال هدف، وخسارة الثلاث نقاط، حيث لم يشهد اللقاء أى خطورة حقيقية على مرمي الفريقين.
وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري إلى 21 نقطة بالمركز الـ 15، كما أرتفع رصيد أف سي مصر إلى 17 نقطة بالمركز الـ 17.
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