شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) الجونة.. الجولة 22 من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلتقى الأن فريقا الأهلي والجونة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر البطولة برصيد 56 نقطة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز والزمالك اصحاب المركزين الثاني والثالث، بينما يدخل الجونة المباراة ورصيده 21 نقطة في المركز 21 من جدول الترتيب.
وإليكم ابرز أحداث المباراة:
ق 5 اول ركنية في المباراة لصالح الأهلي.
ق 6 بادجي يهدر أول فرص المباراة بعد ركنية تتسبب في دربكة في منطقة الجونة يسددها بادجي ضعيف في يد الحارس.
ق 7 معلول ينفذ ركنية ثانية للأهلي يشتتها دفاع الجونة.
ق 7 فرصة أخرى للأهلي عن طريق بادجي بعد استلام الكرة لكنها تطول منه ويصطدم مع حارس الجونة.
ق 8 حارس الجونة يتلقى العلاج بعد الاصطدام مع بادجي.
ق 12 تدخل عنيف من ديانج مع إسلام رشدي، ويحصل على كارت أصفر.
ق13 ضربة حرة لصالح الأهلي على حدود 18 الجونة، يسددها افشة في الحائط.
ق 25 سقوط لاعب الجونة وتوقف اللعب لتلقى العلاج.
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