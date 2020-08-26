شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي بوست»: والد ميسي يصل بريطانيا للتفاوض مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ديلي بوست»، إن خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وصل اليوم إلى المملكة المتحدة ويتفاوض بالفعل مع مانشستر سيتي، وفقًا لتقرير RAC 1.

وأبلغ اللاعب نادي برشلونة عبر الفاكس أنه يريد الرحيل هذا الصيف، وتم وضع العديد من الفرق الأوروبية الكبرى في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك سيتي وباريس سان جيرمان.

وترجح الصحيفة أن ميسي يفضل لم الشمل مع بيب جوارديولا، الذي عمل معه لمدة أربع سنوات في كامب نو.

وتشير الصحيفة إلى أن والد ميسي يناقش صفقة لمدة عامين مع سيتي، ولا تزال هناك علامات استفهام حول ما إذا كان يتعين على فريق الدوري الإنجليزي الممتاز دفع رسوم انتقال.

ويعتقد ميسي أنه يستطيع تفعيل بند في عقده، يجعله وكيلاً حراً في نهاية موسم برشلونة.

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