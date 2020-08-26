شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة فى مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للجونة بقيادة البرتغالي بيدرو بارني التشكيل الذي يخوض به مباراة الأهلي اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمر رضوان، أحمد حمدي، محمد محسن ليلة، ناصر ناصر، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب، عمرو سعداوي، فادي طلعت، محمود شبراوي.

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