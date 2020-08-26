شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي ينفى إصابته بالصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف عمار حمدي، لاعب طلائع الجيش، عن طبيعته إصابته التي تعرض لها، اليوم الأربعاء، أمام سموحة (1-1) في الدوري المصري الممتاز.

وقال حمدي، عبر حسابه على «إنستجرام»: «الحمد لله كدمة بسيطة في عظمة الشظية، وإن شاء الله يومان وأنزل الملعب».

وطالب اللاعب وسائل الإعلام بتحري الدقة، والتأكد أولا من صدق الأخبار، وذلك بعدما ترددت أنباء عن إصابته في الرباط الصليبي.

ويلعب عمار حمدي في صفوف طلائع الجيش، على سبيل الإعارة من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.