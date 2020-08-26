مولر: ما فعله فليك أمر لا يصدق حقاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أثنى نجم ​بايرن ميونيخ​، ​توماس مولر​ على أداء مدربه ​هاينز فليك​، بعدما قاد النادي البافاري لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

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وصرح مولر، لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "هاينز فليك؟ ماذا يمكنني أن أقول عنه، تجمعنا علاقة جيدة حقاً معه في الفريق".

وأضاف: "ما فعله مع الفريق في الأشهر العشرة الماضية أمر لا يصدق حقاً، كان هذا أكبر دور مؤثر لي في الفريق، بالنسبة لثلاثية 2013، كنت وقتها لاعباً شاباً، ولكني لعبت في ثلاثية 2020 دوراً قيادياً".

وختم مولر: "من المهم أن يعرب المدرب عن ثقته بك، وفليك فعل ذلك، والباقي معروف لكم".