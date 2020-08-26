اولى تصريحات هندرسون بعد تمديد عقده مع الشياطين الحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أشاد حارس مرمى نادي ​مانشستر يونايتد​ ​دين هندرسون​ بتمديد تعاقده مع الشياطين الحمر، والعودة الى ملعب أولد ترافورد من جديد.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن توقيع هندرسون لعقد جديد طويل الأمد، ومنحه راتبًا كبيرًا.

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وخلال تصريحات له، قال هندرسون: "كان المسار الذي سلكته على مدار السنوات الخمس الماضية رائعًا لتطوري، وكانت فترة الإعارة التي لا تقدر بثمن في شيفيلد يونايتد جزءًا من ذلك".

واضاف: "حراس المرمى في يونايتد ممتازين، هناك ثلاثة حراس مرمى رفيعي المستوى حققوا الكثير، وأنا أتطلع إلى العمل مع المجموعة، الإيمان الذي أظهره لي المدرب ومانشستر يونايتد في هذا العقد يعني الكثير بالنسبة لي وسأواصل تقدمي كحارس مرمى".

واختتم: "أنا سأبذل قصارى جهدي للتحسّن كل يوم حتى أتمكن من لعب أكبر عدد ممكن من المباريات كأساسي مع هذا النادي الرائع".