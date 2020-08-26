مساعد بيب غوارديولا لميسي: حان الوقت لمساعدتك على أن تكون سعيداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أثار مساعد مدرب ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​، ​مانويل إستيارتي​ المزيد من التكهنات حول قرب إنضمام قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ إلى السكاي بلو في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأبلغ ميسي إدارة برشلونة أنه يرغب في الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف مجاناً وأشارت تقارير أن مانشستر سيتي يرغب بضم الأرجنتيني للم شمله مع غوارديولا من جديد.

ونشر إستيارتي، صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" لتزيد التساؤلات حول إمكانية ضم ميسي إلى ملعب الاتحاد.

وعلّق إستيارتي على الصورة التي تجمع والدته بميسي: "شكراً على إسعاد أمي، شكراً لك على إسعاد الكثير من الناس، حان الوقت الآن لمساعدتك على أن تكون سعيداً".