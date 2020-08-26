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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رودريغو هو توقيع استراتيجي وبالنسبة لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
عبر المدير الرياضي لنادي ليدز يونايتد فيكتور أورتا عن سعادته بنجاح مفاوضات ضم المهاجم الاسباني رودريغو مورينو.
وتحدث اورتا في تصريحات لصحيفة ميرور الانكليزية:"رودريغو هو توقيع استراتيجي وبالنسبة لنا ، نعتقد أنه يتمتع بمكانة عالمية".
وتابع"لقد أظهرنا ما نريد أن نكون. نحن فريق متواضع ، نشأنا للتو ونريد الآن أن نثبت أنفسنا في الدوري الإنكليزي الممتاز ، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، نحن طموحون لوضع ليدز في مكان جيد".
وواصل: "نريد أن نشكر فالنسيا ، الذي تصرف بشكل جيد للغاية. لقد كانت مفاوضات عادلة للغاية. لقد كنت في كرة القدم منذ 16 عامًا وهي واحدة من المرات الأولى التي رأيت فيها جميع الأطراف الثلاثة سعداء".
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