شكرا لقرائتكم أسامة حسنى: الأهلى يعانى دفاعيا بعد كورونا وعلى فايلر حل المشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسنى مهاجم الأهلى السابق، أن النادى الأهلى يعانى من مشاكل دفاعية كبيرة منذ العودة لمنافسات الدورى بعد فيروس كورونا، ويواجه الأهلى بعد قليل نادى الجونة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

وقال أسامة حسنى في تصريحات لقناة الأهلى: "إن الأهلى يعد الأقوى هجوميا في الدورى والأقوى دفاعيا بعدما تلقت شباكه 8 أهداف ولكن تلقى 4 أهداف طوال الدور الأول، وبعد كورونا دخل مرماه 4 أهداف واحد من الإنتاج و3 من الزمالك وده معدل كبير جدا، فيجب على السويسرى فايلر إيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف أسامة حسنى: يجب على اللاعبين التركيز في الجزء الخلفى من بداية أليو ديانج وخط الدفاع كله في عملية التغطية العكسية بين اللاعبين، وأتمنى أن يستقر المدرب على أسماء معينة في الدفاع وعدم التغيير إلا في أضيق الظروف حتى تتم عملية التجانس".

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ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.