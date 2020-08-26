شكرا لقرائتكم جوزيه: هزيمة الأهلى ستجعله أشرس على الجول وبادجى مهاجم مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، أن مباراة اليوم ستكون صعبة على الأهلى وستجعله شرسا على مرمى الجونة، فى المباراة الت تقام حاليا فى الدورى

وقال مانويل جوزيه فى تصريحات لقناة الأهلى: "الأهلى أول الدورى والجونة فى المركز الـ15 وطبيعى كأننا هنسوق على طريق سريع فى اتجاه مرمى الجونة، فالاستحواذ والمباراة هتسير فى اتجاه واحد".

وأضاف جوزيه: "الفريقان معنويا مش كويسين لأن الأهلى لازم يكسب علشان يستعيد الثقة مرة أخرى والعكس ممكن الجونة يستغل حالة الأهلى ويعمل مباراة قوية ويخطف النقاط، فالمباراة لن تكون مباراة كرة كويس بسبب حال الفريقين".

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة.

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وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة فى اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.