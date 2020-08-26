شكرا لقرائتكم "ميسى" المصرى يتعرض للإغماء الكامل بعد مواجهة نادي مصر بالفريق البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد عادل ميسى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى لإغماء كامل بعد لقاء فريقه أمام نادى مصر والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . Advertisements وحاول الجهاز الطبى للمصرى إسعاف اللاعب وإفاقته إلا أنهم فضلوا الذهاب به لإحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة للإطمئنان عليه وتشخيص حالته . يذكر أن لاعبى المصرى وجهازهم الفنى مازالوا فى فترة نقاهة بعد تعرضهم لوباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى وأدى لتأجيل ثلاث مباريات لهم مع الإسماعيلى والإتحاد وحرس الحدود بالإضافة إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يصلوا لمرحلة الإستشفاء الكامل وهو ما يؤدى إلى إغماء بعضهم عقب كل مباراة مثلما حدث مع كريم العراقى الظهير الأيمن فى لقاء مصر المقاصة الأخير بالدورى .

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