شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. بيدرو يعلن التشكيل الرسمي للنادي الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى بيدرو المدير الفني للجونة تشكيل الفريق لمباراة الاهلى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ، الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز .. ويضم تشكيل الجونة ، كلاً من ، إسلام طارق في حراسة المرمى ، ألان كيامباد ، محمد نجيب ، جوناثان نجويم ، خالد صبحي ، سيرجى أكا ، عمرو بركات ، إسلام رشدى ، أحمد مجدى ، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

فيما يضم تشكيل الاهلى، كلاً من :محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، ديانج، قفشة، أجاى، جيرالدو والسنغالى بادجى.

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ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف وحمد هاني للأيقاف ووليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.