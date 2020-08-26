شكرا لقرائتكم اسطورة أياكس أمستردام يرشح محمد صلاح لخلافة ميسي في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح شاك سورت اسطورة فريق أياكس أمستردام الهولندى، الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، للإنضمام لصفوف برشلونة الأسبانة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تعويض رحيل البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى عن صفوف البرسا.

وكشف أحمد عبد القادر ميدو أحد المستثمرين فى الكرة الهولندية لـ"اليوم السابع" كواليس حواره مع أسطورة أياكس، موضحًا أن شاك سورت أكد إنه تحدث مع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، عن ضرورة التعاقد مع محمد صلاح من أجل تعويض ميسى الذى قرر الرحيل، مشيرًا إلى أن كومان رحب جدًا بضم الأسطورة المصرية، قائلاً: "كومان أخبرنى إنه يحب محمد صلاح ويرى إنه لاعب عظيم ويتمنى أن يتواجد ضمن صفوف برشلونة بل وإنه ضمن أختياراته، لكن سيجلس أولاً مع مجلس إدارة النادى ودراسة الميزانية".

أضاف أحمد عبد القادر ميدو، أن شاك سورت، متيم بمحمد صلاح ويرى إنه معجزة كروية، وإنه سيصبح أهم لاعب فى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وإنه لاعب ملتزم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم برشلونة وصل إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، من أجل التفاوض مع إدارة مانشستر سيتي، للاتفاق على تفاصيل عقد نجله مع مانشستر سيتي، وذلك بعد أن قرر النجم الأرجنتيني مغادرة ملعب "كامب نو" هذا الصيف.

Advertisements

وذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن والد ميسي يتفاوض مع إدار مانشستر سيتي حول تفاصيل التعاقد، إذ سيمتد التعاقد لموسمين، لكن يظل السؤال كم ستكون قيمة انتقال الأرجنتيني.

وكان ميسي قد طلب تفعيل البند الموجود في عقده والذي يسمح له الرحيل مجانًا وقتما يشاء، لكن إدارة برشلونة خرجت لتنفى الأمر، وتؤكد أن هذا البند انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.

وإذا أصرت إدارة برشلونة على موقفها سيتعين على الأندية دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ33 عامًا، وذلك من أجل الموافقة على رحيله قبل نهاية عقده الذي يتبقى به موسم واحد فقط.

العديد من التقارير ربطت ميسي أيضًا بالرحيل لأندية أخرى مثل إنتر ميلان الايطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب في الوقت الحالي.