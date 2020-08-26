مرتضى منصور يدعو الخطيب ومجلسه لزيارة الزمالك.. وأمن الأهلي يطرد مندوبي النادي الأبيض

كتب: ضياء السقا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفض إدارة النادي الأهلي، قبول دعوة رسمية قدمها النادي الأبيض لمجلس القلعة الحمراء، لحضور احتفالية بالنادي الأبيض، لإزالة الخلافات، وإخماد الفتنة بين الناديين.

وأكد منصور في بيان، أن أمن النادي الأهلي، طرد مندوبي الزمالك، أثناء توجههم للنادي الأحمر لتسليم مجلس إدارته دعوة الحضور للاحتفالية.

وأكد مجلس الزمالك أنه من منطلق حرص الدوله على استقرار المناخ الرياضي، فقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين حرصا منه على ألا تحدث فتنه كرويه بين أكبر ناديين فى مصر وأفريقيا هما الزمالك والأهلي يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعه الإرهابية واعلامهم الهارب فى قطر وتركيا.

وأكد رئيس نادى الزمالك فى الجلسة العلنية لمجلس النواب أنه سيترجم هذه الخطوه بإرسال دعوة لمحمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضيه بالإضافه إلي مسجد بإسم طبيب الغلابه الدكتور محمد مشالي.

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وأضاف البيان أنه بالأمس وبناءا على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادي توجه القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي ومعه اثنين من الموظفين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس لتسليم بطاقات الدعوة لمحمود الخطيب ومجلس إدارته إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي وبعد أن تركوهم على بوابه النادي لمدة تزيد على ساعة أخبروهم أن يحضروا اليوم الأربعاء وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك اليوم إلى مقر النادى الأهلى للمرة الثانيه وبعد أن تركوهم أيضا لمدة تزيد عن ساعه و نصف على البوابه صدرت التعليمات لأمن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوة.

وبناءً علي ذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ويؤكد أن الخطيب ومجلسه يصرون على احداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين وأن أي خطوه في اتجاه لم الشمل من أجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب اما ببلاغات وهميه أو فيديوهات مفبركه أو بيانات تسئ لنادي الزمالك ومجلس إدارته، بحسب البيان.

وأكد البيان أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاويه أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احتراما لمؤسسات الدوله لتحقيق وخلق مناخ رياضى صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر.