تشكيل الأهلي أمام الجونة.. عودة فتحي وربيعة وبادجي في الهجوم

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الجونة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول – أحمد فتحي Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جيرالدو – محمد مجدي قفشة – جونيور أجاي خط الهجوم: أليو بادجي لجنة التخطيط تهدد بقاء فايلر

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