3 تغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الجونة

كتب: ضياء السقا

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره الجونة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "السلام"، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري لموسم 2019-2020.

وأجرى فايلر 3 تغييرات على التشكيل الذي خاض به لقاء القمة، حيث يبدأ أحمد فتحي بدلا من محمد هاني، ويعود رامي ربيعة على حساب ياسر إبراهيم، ويتواجد جيرالدو أساسيا بدلا من حمدي فتحي.

وجاء التشكيل كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

الوسط المهاجم: جونيور أجايي – أفشة – جيرالدو.

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الهجوم: أليو بادجي.

دكة البدلاء: علي لطفي – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – مروان محسن – أحمد الشيخ – محمود وحيد – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من الزمالك 3-1، في قمة الجولة 21.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 56 نقطة، فيما يمتلك الجونة 21 نقطة في المركز الـ14.

ويغيب عن الأهلي كل من حسين الشحات، ووليد سليمان، ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا ومحمد هاني للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته، وصالح جمعة لأسباب فنية.

القناة الناقلة

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الجونة ، عبر قناة أون تايم سبورت 1.