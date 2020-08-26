شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومروان محسن وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومحمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر.
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