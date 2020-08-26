شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالطلائع يهاجم عمرو جمال: «سيحاسب على إهدار ركلة الجزاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد المهدي، المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش، غضبه بسبب عمرو جمال، مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه سيُحاسب على إهداره ركلة الجزاء في مباراة سموحة، التي جمعت بينهما في الدوري المصري الممتاز.

تعادل طلائع الجيش وسموحة في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز بنتيجة هدف لهدف، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة إهدار عمرو جمال لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

أضاف المهدي خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «عمرو جمال سيحاسب على إهدار ركلة الجزاء، لأن المدير الفني كان قد حدد أحمد كابوريا هو من يسدد ركلات الجزاء».

تابع: «عمرو جمال أخذ الكرة من اللاعبين وذهب ليسددها، رغم أننا كنا نقول من خارج الخط أن كابوريا هو الذي يسدد، لكن اللاعبين تركوا عمرو جمال لمراعاة الحالة النفسية».

وواصل: «كرة مثل هذه في هذا التوقيت وأنت لم تكتمل لياقتك وذهبت لتسديدها لماذا؟ أضعت 3 نقاط على فريقك كنا سنصل للمركز الثامن».

اختتم: «حرام عليك أضعت مجهود الفريق لابد أن يكون هناك احترام لكلامنا وتعليمتنا».

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