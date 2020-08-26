شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالطلائع يهاجم عمرو جمال: «سيحاسب على إهدار ركلة الجزاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد المهدي، المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش، غضبه بسبب عمرو جمال، مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه سيُحاسب على إهداره ركلة الجزاء في مباراة سموحة، التي جمعت بينهما في الدوري المصري الممتاز.
تعادل طلائع الجيش وسموحة في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز بنتيجة هدف لهدف، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة إهدار عمرو جمال لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.
أضاف المهدي خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «عمرو جمال سيحاسب على إهدار ركلة الجزاء، لأن المدير الفني كان قد حدد أحمد كابوريا هو من يسدد ركلات الجزاء».
تابع: «عمرو جمال أخذ الكرة من اللاعبين وذهب ليسددها، رغم أننا كنا نقول من خارج الخط أن كابوريا هو الذي يسدد، لكن اللاعبين تركوا عمرو جمال لمراعاة الحالة النفسية».
وواصل: «كرة مثل هذه في هذا التوقيت وأنت لم تكتمل لياقتك وذهبت لتسديدها لماذا؟ أضعت 3 نقاط على فريقك كنا سنصل للمركز الثامن».
اختتم: «حرام عليك أضعت مجهود الفريق لابد أن يكون هناك احترام لكلامنا وتعليمتنا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف على الكرة بالطلائع يهاجم عمرو جمال: «سيحاسب على إهدار ركلة الجزاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.