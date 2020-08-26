شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يتجاوز زفيريف فى سنسيناتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق آندى موراى أكبر انتصار منذ عودته من الإصابة، وتأهل لثمن نهائى بطولة سنسيناتى للتنس، الليلة الماضية، بعد أن أطاح بالمصنف الخامس ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-3 و3-6 و7-5.

وبينما يشق طريقه نحو استعادة لياقة المباريات بعد جولة ثانية من جراحات الفخذ، فى يناير، أظهر موراى بعض العلامات على أنه يسير فى الاتجاه الصحيح، بفوزه فى الدور الأول على فرنسيس تيافو يوم السبت.

لكن انتصاره على اللاعب الألمانى صاحب التسديدات القوية فى طقس حار ورطب فى نيويورك، هو الذى سيمنحه دفعة ثقة قوية قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل.

ولن يضع أى من اللاعبين هذه المباراة فى سيرته الذاتية، خاصة المجموعة الثالثة المليئة بالأخطاء السهلة.

وتقدم موراى أولا فى المجموعة الثالثة بنتيجة 4-1، لكن زفيريف كسر إرسال اللاعب البريطانى مرتين فى طريقه للفوز بالأشواط الأربعة التالية ليتقدم 5-4.

لكن بينما كان يرسل للفوز بالمباراة، ارتكب زفيريف ثلاثة أخطاء مزدوجة ليهدى موراى الشوط.

وحافظ موراى على إرساله بعد ذلك وأنهى المواجهة بكسر آخر للإرسال أمام اللاعب الألمانى، الذى ارتكب خطأين مزدوجين إضافيين، ليحقق فوزه الأول منذ 2017 على لاعب ضمن الأوائل العشرة عالميا.

وقال موراى «كانت انتصارا كبيرا. أنا راض عن تجاوز هذه المباراة ضد لاعب كبير فى ظل عدم مشاركتى فى أى مباراة منذ فترة طويلة وحصلت على فرصة أخرى للعب غدا».

ويلتقى موراى بعد ذلك مع لاعب آخر من أصحاب التسديدات القوية وهو الكندى ميلوش راونيتش الذى تأهل بفوزه 6-3 و7-5 على البريطانى دانييل إيفانز.

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وانسحب نوفاك ديوكوفيتش من مباراة فى منافسات الزوجى بسبب مشكلة فى العنق ولم يكن على ما يرام خلال فوزه 7-6 و6-4 على ريكارداس بيرانكيس.

وقال ديوكوفيتش الذى يلتقى لاحقا مع الأمريكى تينيس ساندجرين «الأمور تتحسن... لست فى المكان الذى أريده لكنى أسير فى الاتجاه الصحيح».

وحقق فيليب كراينوفيتش فوزا مفاجئا على دومينيك ثيم المصنف الثانى 6-2 و6-1 ويلتقى فى الدور التالى مع المجرى مارتون فوتشوفيتش الذى هزم جريجور ديميتروف 7-5 و4-6 و6-2.