شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يثير حالة من الغضب فى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تضاربت التقارير الصحفية، حول غياب الأرجنتينى باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عن المجموعة المشاركة فى التدريبات تحضيرًا للموسم الجديد.

وكان البيانكونيرى قد عاد إلى كونتيناسا، مقر تدريبات الفريق، أمس، لأول مرة منذ نهاية الموسم المنصرم، بينما غاب ديبالا عن التواجد فى أمر أثار حالة من الجدل بين الصحف الإيطالية.

وأعربت صحيفة «كورييرى ديللو سبورت» عن مخاوفها من وجود اختبار إيجابى جديد لديبالا بفيروس كورونا أو تطور غير متوقع فى سوق الانتقالات.

بينما قال موقع «توتو ميركاتو» إن ديبالا موجود حاليًا فى جزيرة إيبيزا، حيث سيكمل الأرجنتينى تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها أمام ليون.

وأضاف أن جوهرة يوفنتوس من المفترض أن يعود إلى تورينو فى غضون سبعة أو ثمانية أيام.

يذكر أن ديبالا لم يتوصل بعد لاتفاق مع يوفنتوس على تجديد عقده، حيث تشير تقارير صحفية إلى إمكانية رحيله.

على جانب آخر، حدد المدرب الإيطالى أندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، بديل الأرجنتينى جونزالو هيجواين، فى هجوم فريق السيدة العجوز، خلال منافسات الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن بيرلو قد طلب من إدارة نادى يوفنتوس التعاقد مع المهاجم البوسنى إيدين دزيكو، لاعب فريق روما الإيطالى.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن إيدين دزيكو هو بديل جونزالو هيجواين، فى هجوم يوفنتوس، وأن النادى يواصل تحركاته لحسم الصفقة بشكل رسمى خلال الآيام القليلة الماضية.

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ومر يوفنتوس بموسم عصيب خاضه تحت قيادة المدير الفنى ماوريسيو سارى، حيث لم يتوج اليوفى مع سارى سوى ببطولة الدورى فقط، وبشق الأنفس، فكان الفارق بينه وبين المركز الثانى نقطة واحدة فقط.

وخسر يوفنتوس مع سارى بطولة كأس إيطاليا بالإضافة إلى السوبر الإيطالى، فضلا عن الخروج المدوى من دورى أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد فريق ليون الفرنسى.

وبعدها قامت الإدارة بتعيين أندريا بيرلو خلفا لسارى، الذى كان يتبقى فى عقده موسمان، بعدما رأت الإدارة تدهور النتائج تحت قيادته، لتتجه إلى تجربة الشباب التى غزت العالم الرياضى فى الفترة الأخيرة.

وحدد بيرلو أولوياته وهى التعاقد مع مهاجم مميز لقيادة الخط الأمامى ليوفنتوس الفترة المقبلة، ليكون بدلا من الأرجنتينى جونزالو هيجواين.