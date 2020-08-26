شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفاتش»: لم أشك فى تتويج البايرن بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح الكرواتى نيكو كوفاتش، مدرب موناكو الفرنسى، مساعده السابق هانز فليك بعد نجاح الأخير فى قيادة بايرن ميونيخ للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا. الفريق البافارى تغلب على باريس سان جيرمان (1-0)، الأحد الماضى، فى نهائى البطولة الأوروبية، ليختتم موسمه بتحقيق ثلاثية: الدورى، الكأس، ودورى الأبطال.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد»، قال كوفاتش: «لقد بعثت برسالة تهنئة إلى فليك وبعض اللاعبين، لأنهم استحقوا اللقب». وأضاف: «بايرن قدم مشوارًا رائعًا هذا الموسم فى دورى الأبطال، وهيمن على المباريات وكان الفريق الأفضل». وكشف كوفاتش عن مشاهدته للمباراة متحليًا بالهدوء، وعلل ذلك بقوله: «على مدار الـ90 دقيقة، كنت على يقين بأن بايرن سيكون الفائز بالمباراة النهائية». وقاد كوفاتش الفريق الألمانى فى 3 مباريات بدورى الأبطال هذا الموسم، حقق فيها العلامة الكاملة بـ3 انتصارات، أبرزها فوزه على توتنهام هوتسبير (7-2). يذكر أن كوفاتش أقيل من منصب المدير الفنى للبايرن فى نوفمبر الماضى بعد خسارة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت (1- 5) فى البوندزليجا، ليتولى مساعده فليك المهمة بدلًا منه.