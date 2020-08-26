شكرا لقرائتكم خبر عن أوستابنكو تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أن إيلينا أوستابنكو البطلة السابقة فى فرنسا المفتوحة أصبحت آخر المنسحبات من البطولة فى نيويورك. وكانت آخر مشاركة للاعبة البالغ عمرها 23 عاما، والتى نالت لقبها الوحيد بالبطولات الأربع الكبرى فى رولان جاروس 2017 لكنها تراجعت للمركز 42 بالتصنيف العالمى، فى بطولة قطر المفتوحة ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ووصلت إلى دور 16 فى فبراير الماضى.

وانسحبت 6 لاعبات بالفعل من قائمة أعلى عشر مصنفات على العالم من منافسات أمريكا المفتوحة التى تنطلق الأسبوع المقبل وسط إجراءات احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا. وقررت المصنفة الأولى آشلى بارتى والمصنفة الثانية سيمونا هاليب بجانب حاملة اللقب بيانكا أندريسكو وإيلينا سفيتولينا وكيكى بيرتنز وبليندا بنتشيتش عدم المشاركة فى البطولة فى فلاشينج ميدوز. على جانب آخر، واجهت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز صعوبة شديدة فى مباراتها الأولى ببطولة سينسيناتى للتنس قبل أن تفوز على الهولندية أرانتشا روس 7 ـ6 (8 ـ 6) و3 ـ 6 و7 ـ 6 (7 ـ 0). وحسمت ويليامز المجموعة الأولى لصالحها فى 60 دقيقة ثم واصلت تفوقها فى بداية المجموعة الثانية قبل أن تخسر أربعة أشواط متتالية لتحسم منافستها الهولندية المجموعة لصالحها فى النهاية.