شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبي يعترف بصعوبة تحديد سقف رواتب للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر سيفرين، إلى وجود بعض الآليات لوضع سقف لرواتب اللاعبين فى كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبى، فى تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد»، الألمانية: «هناك بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لمناقشة جدواها وتحليله، قبل أن نعلن المزيد من التفاصيل»، واعترف سيفرين بصعوبة تحقيق ذلك قائلا: «ليس من المنطقى وضع نظام لا يمكن التحقق منه بشكل فعال، وبالتالى يجب أن تكون جميع الحلول فعالة».

وعن تحقيق المزيد من المساواة المالية فى كرة القدم الأوروبية، علق ألكسندر سيفرين: «فكرة فرض ضريبة الرفاهية على الأندية التى لا تلتزم بالقواعد تبدو مثيرة للاهتمام». من جانبه، يرى خبيران مفوضان من البرلمان الألمانى أن تحديد سقف للرواتب أمر يمكن تطبيقه، لكن بشرط تنفيذه من قبل «يويفا».

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» عن حضور الجماهير لمباراة السوبر الأوروبى بين بايرن ميونخ الألمانى وإشبيلية الإسبانى بنسبة حضور 30%. ويواجه بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، نظيره فريق إشبيلية الإسبانى، بطل الدورى الأوروبى، فى مواجهة السوبر الأوروبى، التى سوف تجمع الفريقين فى العاصمة المجرية بودابست، يوم 24 سبتمبر المقبل، على ملعب «بوشكاش أرينا».

وتوج بايرن ميونخ الألمانى بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بهدف نظيف، سجله الفرنسى كينجسلى كومان، فى الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذى جمع الفريقين، على ملعب «النور»، فى العاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

ونجح الفريق البافارى فى حصد لقب دورى الأبطال، بعد غياب 7 سنوات من آخر تتويج باللقب، عام 2013، بعد فوزه على فريق بوروسيا دورتموند، بنتيجة 2 - 1. فى المقابل، نجح فريق إشبيلية الإسبانى فى حصد لقب الدورى الأوروبى، للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسى، كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالى، بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما فى مدينة كولن الألمانية.

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وكان فريق ليفربول الإنجليزى هو بطل النسخة الأخيرة، من لقب السوبر الأوروبى، بعد فوزه على فريق تشيلسى، بنتيجة 5 - 4، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى، بنتيجة 2 - 2.