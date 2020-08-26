شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الطلائع وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة طلائع الجيش وسموحة، اليوم الأربعاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهد اللقاء إصابة عمار حمدي لاعب الطلائع في كاحل القدم وغادر الملعب وتم نقله للمستشفى.

تقدم الأوغندي ديريك نسامبي لسموحة في الدقيقة 47 ثم شهدت المباراة دقائق مجنونة قبل الوصول إلى النهاية بعد أن سجل الطلائع هدفاً عن طريق ناصر منسي ألغاه الحكم أحمد الغندور بداعي التسلل في الدقيقة 90.

وأدرك الطلائع التعادل في الدقيقة 90+7 بهدف قاتل من ضربة رأس من كريم طارق، ثم احتسب الحكم أحمد الغندور ضربة جزاء للطلائع لكن عمرو جمال مهاجم الفريق أهدرها في اللحظات الأخيرة.

ورفع الطلائع رصيده بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، وارتفع رصيد سموحة إلى 28 نقطة في المركز السابع.

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