شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب عاجل من «كاف» للجنة الخماسية بشأن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الاتحاد المصري من أجل تحديد موعد مباراة النادي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد الكاف خلال خطابه، أن مواجهة الذهاب بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي، ستكون في يوم 26 سبتمبر المقبل بالدار البيضاء، على تُقام مباراة العودة يوم 3 أكتوبر باستاد الأهلي we السلام.
كما أوضح الكاف، أنه سيكون هناك مسحة طبية للفرق المشاركة في نصف نهائي البطولة، قبل المباراتين وفقًا لبروتوكول الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وكان النادي الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بربع نهائي البطولة.
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