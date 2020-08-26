دين هندرسون يوقع على عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

وقع حارس مرمى ​مانشستر يونايتد​ ​دين هندرسون​ على عقد جديد يبقيه في صفوف الشياطين الحمر حتى العام 2025.



وقضى هندرسون (23 عاماً) الموسمين الماضيين، معاراً لشيفيلد يونايتد، وظهر بشكل مميز مع فريقه، ليقرر النادي إعادته إلى ​الاولد ترافورد​.

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وأشار اليونايتد في بيان: "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن، عن توقيع دين هندرسون على عقد جديد مع نادينا".

وتابع البيان: "هندرسون وقع على عقداً مدته خمس سنوات سيبقيه معنا حتى 30 حزيران 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

وذكرت تقارير صحفية أن هندرسون سيحصل على راتب أسبوعي قدره 120 ألف جنيه إسترليني، ليكون من بين أعلى حراس المرمى أجراً في العالم.