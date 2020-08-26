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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دين هندرسون يوقع على عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
وقع حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هندرسون على عقد جديد يبقيه في صفوف الشياطين الحمر حتى العام 2025.
وقضى هندرسون (23 عاماً) الموسمين الماضيين، معاراً لشيفيلد يونايتد، وظهر بشكل مميز مع فريقه، ليقرر النادي إعادته إلى الاولد ترافورد.
وأشار اليونايتد في بيان: "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن، عن توقيع دين هندرسون على عقد جديد مع نادينا".
وتابع البيان: "هندرسون وقع على عقداً مدته خمس سنوات سيبقيه معنا حتى 30 حزيران 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".
وذكرت تقارير صحفية أن هندرسون سيحصل على راتب أسبوعي قدره 120 ألف جنيه إسترليني، ليكون من بين أعلى حراس المرمى أجراً في العالم.
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