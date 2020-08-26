موراي: أرغب برؤية ميسي في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

يمني نجم التنس ​اندي موراي​ النفس برؤية قائد ​برشلونة​، ​ليونيل ميسي​ في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ معتبراً أن الأرجنتيني أفضل لاعب شاهده على الإطلاق في ملاعب كرة القدم.

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وأوضح مواري في تصريح قبيل خوض منافسات بطولة أميركا المفتوحة: "أريد رؤية ميسي في الدوري الإنكليزي، لأكون صادقاً، أريد أن يظهر ميسي أنه قادر على اللعب هناك".

وأضاف: "يسأل الكثير من الناس دائماً ما إذا كان بإمكانك إحضار ميسي ليوم بارد وعاصف وممطر في مدينة ستوك، واللعب في هذه الأجواء، إنني أقول بالطبع يمكنه ذلك، وبالتالي أرغب في رؤيته في الملاعب الإنكليزية".

وأفاد موراي أنه شاهد ميسي بشكل مباشر وهو يلعب كرة القدم عندما كان صغيراً، وبالنسبة له فإن الأرجنتيني هو أفضل لاعب شاهده على الإطلاق في ملاعب كرة القدم.