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رسالة وداعية من مبابي الى زميليه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

قرر مهاجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ توجيه رسالة وداع الى زميليه تياغو سيلفا وتشوبو موتينغ.

واتت رسالة مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واتت كالاتي: "إنها النهاية، حزين لوداعكما، ولكنني فخور باللعب معكما".

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وأضاف: "تياغو سيلفا قائد وأسطورة، وترك بصمة في تاريخ بي آس جي، ومن أفضل اللاعبين الذين رأيتهم أو لعبت معهم".

 

واختتم: "موتينغ، كنت بمثابة أخي الأكبر على مدار عامين، الجماهير أدركت مؤخرا مدى أهميتك، وفوق كل ذلك فإنك شخص رائع،شكرا لكما، سوف أفتقدكما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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