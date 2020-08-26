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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة وداعية من مبابي الى زميليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
قرر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي توجيه رسالة وداع الى زميليه تياغو سيلفا وتشوبو موتينغ.
واتت رسالة مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واتت كالاتي: "إنها النهاية، حزين لوداعكما، ولكنني فخور باللعب معكما".
وأضاف: "تياغو سيلفا قائد وأسطورة، وترك بصمة في تاريخ بي آس جي، ومن أفضل اللاعبين الذين رأيتهم أو لعبت معهم".
واختتم: "موتينغ، كنت بمثابة أخي الأكبر على مدار عامين، الجماهير أدركت مؤخرا مدى أهميتك، وفوق كل ذلك فإنك شخص رائع،شكرا لكما، سوف أفتقدكما".
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