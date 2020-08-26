رسالة وداعية من مبابي الى زميليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

قرر مهاجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ توجيه رسالة وداع الى زميليه تياغو سيلفا وتشوبو موتينغ.

واتت رسالة مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واتت كالاتي: "إنها النهاية، حزين لوداعكما، ولكنني فخور باللعب معكما".

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وأضاف: "تياغو سيلفا قائد وأسطورة، وترك بصمة في تاريخ بي آس جي، ومن أفضل اللاعبين الذين رأيتهم أو لعبت معهم".

واختتم: "موتينغ، كنت بمثابة أخي الأكبر على مدار عامين، الجماهير أدركت مؤخرا مدى أهميتك، وفوق كل ذلك فإنك شخص رائع،شكرا لكما، سوف أفتقدكما".