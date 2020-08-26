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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً - بن تشيلويل ينضم الى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
كشفت ادارة نادي تشيلسي الانكليزي عن تعاقدها رسمياً مع بن تشيلويل، وذلك قادمًا من صفوف نادي ليستر سيتي في عقد سيمتد لفترة طويلة.
وأكد تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه قد توصل إلى اتفاق مع ليستر سيتي، يقضي بضم تشيلويل، وذلك في عقد سيمتد لخمس سنوات قادمة حتى نهاية موسم 2025 المقبل.
واعرب اللاعب عن سعادته البالغة بالانضمام إلى تشيلسي، فقال: "يسعدني الانضمام إلى تشيلسي في هذا الوقت المثير للغاية بالنسبة للنادي".
وأضاف: "أتطلع إلى أن أكون جزءً من هذا الفريق الشاب والديناميكي بقيادة فرانك لامبارد بينما نتحدى للحصول على الجوائز في الموسم المقبل، لا أطيق الانتظار للبدء وأتمنى ألا يمر وقت طويل قبل أن نلعب أمام جماهير تشيلسي في ستامفورد بريدج".
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