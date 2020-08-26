دوناروما: نريد العودة بقوة من أجل الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

اكد حارس مرمى نادي ​ميلان​ ​جيانلويجي دوناروما​ استعداده لخوض الموسم الجديد. وقال دوناروما في تصريحات لقناة النادي:"نحن متحمسون للغاية ، الدورة التدريبية الأولى سارت بشكل جيد أمس".

واضاف:"نريد العودة بقوة من أجل الموسم الجديد. فورزا ميلان!"

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ويعمل النادي الايطالي على تجديد عقد دوناروما البالغ من العمر 21 عام والذي ظهر لاول مرة مع الفريق في عام 2015 بعمر ال 16 عام.

وكان دوناروما قد قدم موسما مميزا مع الروسونيرو في الموسم الماضي حيث تمكن من الحافظ على نظافة شباكه في ال13 مباراة.