- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوناروما: نريد العودة بقوة من أجل الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
اكد حارس مرمى نادي ميلان جيانلويجي دوناروما استعداده لخوض الموسم الجديد. وقال دوناروما في تصريحات لقناة النادي:"نحن متحمسون للغاية ، الدورة التدريبية الأولى سارت بشكل جيد أمس".
واضاف:"نريد العودة بقوة من أجل الموسم الجديد. فورزا ميلان!"
ويعمل النادي الايطالي على تجديد عقد دوناروما البالغ من العمر 21 عام والذي ظهر لاول مرة مع الفريق في عام 2015 بعمر ال 16 عام.
وكان دوناروما قد قدم موسما مميزا مع الروسونيرو في الموسم الماضي حيث تمكن من الحافظ على نظافة شباكه في ال13 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوناروما: نريد العودة بقوة من أجل الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.