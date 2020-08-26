الهلال يفاوض ميسي ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الهلال عرضا للاعب الألماني، ماريو غوتزه (28 عاما) للانتقال إليه لمدة 3 مواسم مقابل 7 ملايين يورو، كبديل للإيطالي سبيستيان جوفينكو المتوقع عودته إلى الدوري الإيطالي ورحل غوتزه عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وهو الآن بدون فريق. وذكر موقع 24 الإخباري الإيطالي أن الهلال ينافس أندية لاتسيو وفيورنتينا وميلانو وروما لضم اللاعب. يذكر ن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور أطلق على غوتزه عام 2012 لقب ميسي ألمانيا نظرا لسرعته وأسلوبه في اللعب بالجهتين اليمنى واليسرى إلى جانب مقدرته على اللعب كمهاجم وهمي.

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