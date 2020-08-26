العدالة يستسلم والهلال ينتظر الحزم لحسم الدوري رسميا

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ويملك العدالة صاحب المركز الأخير 20 نقطة، فيما تبقت 3 جولات على نهاية البطولة، علما بأن فوزه في جميع المبارايات المتبقية قد لا يشفع له بالبقاء.
في المقابل، سيكون الهلال في حاجة إلى الفوز في مباراته المقبلة أمام الحزم لحسم تتويجه رسميا باللقب حتى في حال خسارته مباراتيه الأخيرتين، أمام الوحدة والشباب، حيث إن فوز الهلال في الجولة المقبلة سيرفع رصيده إلى 66 نقطة، وهو الرقم الذي سيصل إليه ملاحقه ونده التقليدي النصر في حال الفوز في جميع مبارياته الثلاث المتبقية، وفي هذه الحالة أيضا، فإن كفة الهلال هي التي سترجح من حيث المواجهات المباشرة، وكذلك من حيث عدد الأهداف.
وسجلت الجولة الـ27 أعلى رقم في معدل التسجيل التهديفي للدوري بـ 33 هدفا كان للنصر نصيب الأسد منها بسداسيته في العدالة، فيما حافظ الهلال المتصدر على الفارق النقطي بينه وبين أقرب مطارديه النصر بست نقاط.
أبرز أحداث الجولة الـ 27
- نجاح الهلال في تجاوز الخسارة من الأهلي بالفوز على الفيصلي واقترابه من التتويج باللقب
- تمسك النصر بمطاردة الهلال من خلال تحقيق أعلى نتيجة على حساب العدالة المتذيل 6-1
- عاد الأهلي إلى مطبات الخسائر، فبعد فوزه على الهلال المتصدر خسر 1-2 من ضمك المهدد بالهبوط
- واصل الوحدة الانتصارات مع مدربه عيسى المحياني وتساوى مع الأهلي في الرصيد النقطي (46 لكل منهما)
- تعثر الشباب بالتعادل الإيجابي أمام أبها
- تفوق الاتفاق على الرائد برباعية في أسوأ ظهور للرائد هذا الموسم
- واصل التعاون نزف النقاط بالخسارة من الوحدة 1-2 وهي الخامسة منذ استئناف الدوري
- اقتراب الاتحاد من منطقة الأمان بفوزه العريض على الفيحاء برباعية ورفع رصيده للنقطة الـ30
- استمر الفتح في انتفاضته بهزيمة الحزم 4-3 ورفع رصيده إلى 29 نقطة
- نجح ضمك في رد الدين للأهلي وتمسك بحظوظ البقاء من خلال وصوله النقطة الـ28
- أزم الحزم موقفه بتلقيه الخسارة الـ14 وبقائه على رصيده السابق 27 نقطة
- استسلم العدالة للهبوط من أول موسم له بدوري المحترفين، حيث بات في حاجة إلى معجزة
- انفرد هداف النصر عبدالرزاق حمدالله بصدارة الهدافين برصيد 25 هدفا
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