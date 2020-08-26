شكرا لقرائتكم خبر العدالة يستسلم والهلال ينتظر الحزم لحسم الدوري رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات إعلان تسمية فريق العدالة أول الهابطين والمغادرين رسميا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مجرد مسألة وقت بعد تلقيه أمس الأول خسارة مذلة أمام النصر 1-6 ضمن الجولة الـ27، وهي الخاسرة الـ15 للفريق.

ويملك العدالة صاحب المركز الأخير 20 نقطة، فيما تبقت 3 جولات على نهاية البطولة، علما بأن فوزه في جميع المبارايات المتبقية قد لا يشفع له بالبقاء.

في المقابل، سيكون الهلال في حاجة إلى الفوز في مباراته المقبلة أمام الحزم لحسم تتويجه رسميا باللقب حتى في حال خسارته مباراتيه الأخيرتين، أمام الوحدة والشباب، حيث إن فوز الهلال في الجولة المقبلة سيرفع رصيده إلى 66 نقطة، وهو الرقم الذي سيصل إليه ملاحقه ونده التقليدي النصر في حال الفوز في جميع مبارياته الثلاث المتبقية، وفي هذه الحالة أيضا، فإن كفة الهلال هي التي سترجح من حيث المواجهات المباشرة، وكذلك من حيث عدد الأهداف.

وسجلت الجولة الـ27 أعلى رقم في معدل التسجيل التهديفي للدوري بـ 33 هدفا كان للنصر نصيب الأسد منها بسداسيته في العدالة، فيما حافظ الهلال المتصدر على الفارق النقطي بينه وبين أقرب مطارديه النصر بست نقاط.

أبرز أحداث الجولة الـ 27