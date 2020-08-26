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راديو برازيلي يكشف مفاوضات الاتحاد وكازاريس

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إذاعة «Radio 98FM» البرازيلية عن اهتمام إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مينيرو خوان كازاريس (28 عاما).

وقالت الإذاعة إن المدير الفني للاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي هو من طلب ضم اللاعب.

ويتوقع أن تتجاوز القيمة المالية للاعب مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، علما أن المبلغ المدرج من قبل إدارة ناديه لبيع عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كان مليونا ونصف المليون دولار.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية منذ عام 2009، ومثل أندية أنديبندينتي ديل الإكوادوري وسانتوس البرازيلي وريفربليت وبانفيلد الأرجنتينيان، وبرشلونة جواياكويل الإكوادوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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