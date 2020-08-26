راديو برازيلي يكشف مفاوضات الاتحاد وكازاريس

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وقالت الإذاعة إن المدير الفني للاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي هو من طلب ضم اللاعب.
ويتوقع أن تتجاوز القيمة المالية للاعب مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، علما أن المبلغ المدرج من قبل إدارة ناديه لبيع عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كان مليونا ونصف المليون دولار.
وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية منذ عام 2009، ومثل أندية أنديبندينتي ديل الإكوادوري وسانتوس البرازيلي وريفربليت وبانفيلد الأرجنتينيان، وبرشلونة جواياكويل الإكوادوري.
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