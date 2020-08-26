الفيصلي يتفق مع تافاريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق نادي الفيصلي مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر المحترف بصفوف ديجون أحد أندية دوري الدرجة الثانية بفرنسا، جوليو تافاريس على ارتداء قميصه. ولم يسجل تافاريس لفريقه في الموسم الحالي، سو 5 أهداف من أصل 23 مباراة خاضها معه بدوري الثانية الفرنسي.

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