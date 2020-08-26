شكرا لقرائتكم خبر ناثر الملح يودع الزعيم.. النصر أول وآخر ضحايا أفضل هداف أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 5 سنوات حافلة بالأفراح والإنجازات، ودع أفضل هداف أجنبي في تاريخ الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو أمس الأول أنصار الزعيم عقب المباراة التي شهدت فوز الهلال على الفيصلي 2-0 ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخوض إدواردو الذي انتهى عقده مع الهلال، تجربة جديدة باللعب في الدوري الإماراتي من خلال ارتداء قميص فريق شباب الأهلي دبي، بأمل ترك بصمة مماثلة أو قريبة من التي تركها في الدوري السعودي منذ أن التحق بالفريق الأزرق عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي سبق ذلك إعارته من ناديه الأصلي إلى نيس الفرنسي.

ورغم غياب الجمهور عن المباريات بسبب جائحة كورونا، إلا أن الهلال (مجلس إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية)، ودع ناثر الملح، باحتفالية خاصة بملعب جامعة الملك سعود، حيث تم تشغيل فيديو خاص للاعب ضم أبرز وأجمل لحظاته مع الهلال، كما تم تقديم الشكر للاعب على مسيرته مع الفريق عبر الشاشة الرئيسة للملعب، وذلك خلال تنظيم ممر شرفي من اللاعبين والأجهزة الفنية للاعب، وسط تصفيق كبير.

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وطبع قميص خاص بهذه المناسبة كتب عليه: شكرا السوبر إدواردو .

ومن الصدف في مشوار إدواردو مع الهلال أن أول هدف سجله للفريق كان في مرمى الند التقليدي النصر عام 2015 بنهائي السوبر السعودي الذي جرى بلندن، كما أن آخر هدف سجله اللاعب كان أيضا في مرمى النصر خلال الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي انتهت بفوز الهلال 4-1.

إدواردو مع الهلال

لعب له 156 مباراة سجل خلالها 81 هدفا كأفضل هداف أجنبي بتاريخ النادي

ساهم في تسجيل 104 أهداف وصناعة 23 هدفا.

الدوري السعودي 3 مرات حال تتويج الهلال بالنسخة الحالية التي شارفت على نهايتها.

كأس السوبر مرتين

كأس الملك مرة واحدة

كأس ولي العهد مرة واحدة

‏ دوري أبطال آسيا مرة واحدة

أرقام خاصة بناثر الملح