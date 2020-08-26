شكرا لقرائتكم تقارير: الوداد يخاطب كاف لتأجيل مباراته مع الأهلي .. والأحمر: لن نعترض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراة نصف نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي

أكد موقع البطولة المغربي أن طلب الوداد جاء بسبب الحالات الإيجابية التي رُصدت في صفوف الوداد، والتي أجلّت مجموعة من مبارياته، مما يطرح إمكانية تداخل مباريات الدوري المغربي مع "الشامبيونزليج" الأفريقي، في حال لم ينتهِ الدوري المحلي في موعده المحدد بداعي تراكم المؤجلات.

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من جانبه، قال جمال جبر، مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي، إن هذا الأخير "لازال لم يتلقَّ أي إشعار يُفيد بطلب الوداد تأجيل نصف النهائي"، مُشيراً إلى أن الكاف هو المخوّل له البت والنظر في هذه المسألة.

أضاف في تصريح لـ"البطولة"، أن العلاقات التي تربط بين الأهلي والوداد أخوية وقائمة على الاحترام، لذلك لن تُبدي إدارة النادي المصري أي اعتراض على قرار تأجيل اللقاء، في حال أصدره من طرف الاتحاد الأفريقي.

وكان الكاف قد حدد موعد مباراة ذهاب نصف النهائي في الـ25 والـ26 من شهر سبتمبر بالمغرب، على أن يُقام الإياب في الـ2 والـ3 من أكتوبر بمصر، حيث يواجه الوداد الأهلي ويصطدم الرجاء بالزمالك.