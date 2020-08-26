شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: خسارة الأحمر امام الزمالك احدثت جدلا كبيرا وهو شأن الأندية الكبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه اسماعيل نجم الاهلى السابق، أنه خسارة الفريق الأحمر من الزمالك في مباراة القمة أحدثت جدلاً كبيراً بعد المباراة ، مشيراً إلي أن النادى الاهلى أحد الأندية الكبيرة علي مستوى العالم وخسارته لأى مباراة تصبح حدث كبير عكس الجميع عندما يخسر يكون أمراً طبيعياً.

وقال طه اسماعيل في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن الاهلي مازال متصدر جدول بطولة الدورى بفارق نقاط كبير، مؤكداً أن الخسارة من الزمالك يجب أن تأثر يومين فقط ولا تسبب في حدوث انهيار للفريق كما يرى البعض ، وتعود الحياة لطبيعتها ويستمر الفريق في المنافسة علي البطولات .

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وأضاف طه اسماعيل، أن مباراة الجونة ستكون صعبة للنادى الأهلى ، خاصة أن الفريق يحتاج الفوز وتقديم أداء مميز يمحى الخسارة من الزمالك ويرفع من معنويات اللاعبين .

ويحل الجونة ضيفا على الأهلى مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

يدخل الأهلى مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية إعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعى الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.