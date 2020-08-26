شكرا لقرائتكم خالد مهدى: مختار مختار قاد مران الانتاج اليوم بعد إقناعه بالعدول عن الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني لفريقه قاد المران اليوم بشكل طبيعي عقب إقناعه بالاستمرار مع الفريق والعدول عن الاستقالة فيما تمسك مجدى عبد العاطي المدرب العام بالرحيل ..

وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365:" اللواء أشرف عامر رئيس النادي عقد جلسة مع مختار مختار في حضوري وأبلغنا المدرب الكبير برغبتنا في استمراره وعدم التفريط فيه الأمر الذي لاقي تقدير نجم الاهلي الاسبق ووافق علي الاستمرار "

وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربي:" مجدي عبد العاطي لم يحضر اليوم وأبلغنا برغبته في الاكتفاء بالفترة السابقة لاسيما اننا طلبنا منه معاونة مختار مختار في مهمته بسبب ظروف إصابته السابقة بفيروس كورونا وأدي عبد العاطي المهمة بنجاح وأصبح مختار مختار في حالة صحية مميزة لذا وجهنا الشكر لعبد العاطي وتمنينا له التوفيق في الفترة المقبلة".

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز أمس الثلاثاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي.

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ويلاقى الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

قاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 107 مباريات فاز في 30 وتعادل في 40 و خسر 37 مباراة.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار والأخير بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز.