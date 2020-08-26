شكرا لقرائتكم يوسف يستقر على 20 لاعبا بالإتحاد السكندرى للدخول فى معسكر قبل مواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصرا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ22 للدورى وشهدت القائمة عودة القوة الضاربة للفريق .

واللاعبون هم عماد السيد و محمود الزنفلى فى حراسة المرمى أسامة العزب، ومروان النجار ومحمود رزق وإسلام جمال و عمر الميدانى وسيد سالم وصبرى رحيل و كريم الديب و نور السيد وأحمد نبيل مانجه وخالد الغندور وأحمد راشد وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمد الصباحى وأحمد رفعت و خالد قمر وأيمن غباشى .

ويغيب عن اللقاء محمد أنور وهشام محمد للإصابة وعمرو خليل و محمود شعبان و يوسف حسن لأسباب فنية .

من ناحية أخرى، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكره القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق الأحد لـ 35 فردا، فى إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية غداً بالجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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كما أعلن محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، سلبية المسحة الخاصة التى خضع لها لاعبو فريقه والجهاز الفنى والإدارى، وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة العليا الطبية باتحاد الكرة وذلك قبل مواجهة الإتحاد السكندري.

ويسعى حرس الحدود، بقيادة محمد حليم، لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندرى، مستغلا الدفعة المعنوية التى حققها الفريق أمام طنطا والتعادل المرضي أمام الإسماعيلي فى الجولة الأخيرة.

ويعود إلى حرس الحدود خلال مواجهة الاتحاد عمرو الحلواني ظهير أيسر بعد غيابه عن المواجهة السابقة أمام طنطا للحصول على الانذار الثالث.