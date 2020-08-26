شكرا لقرائتكم صدقى: سموحة اهدر 3 فرص في الشوط الأول أمام الطلائع وغاب هجوميا في الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ، عن رضاه لأداء لاعبى فريقه أمام طلائع الجيش فى الشوط الأول فقط ، مؤكداً أن الفريق أهدر 3 فرص حقيقية في الشوط الأول ،فيما شهد الشوط الثانى تراجع كبير للأداء دون مبرر خاصة فى الشق الهجومى .. وقال حمادة صدقى في تصريحات لقناة أون سبورت، أنه لم يطلب من اللاعبين التراجع للدفاع فى الشوط الثانى للحفاظ على التقدم ، مشيراً إلى أن الطلائع كان قادراً على إنهاء المباراة لصالحه فى الدقائق الأخيرة ، موضحاً أن الفريق يحتاج للفوز حتى تعود نغمة الانتصارات مرة أخرى للفريق.

تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل ، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال .

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدورى فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.