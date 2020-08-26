شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. الثعلب: الأحمر يعاني من غيابات مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في هذه الفترة سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف وقبل مواجهة الجونة المقرر اقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويغيب عن الأهلي عدداً من اللاعبين في مقدمتهم كهربا ورمضان صبحي ومحمود متولي ومحمد هاني وحسين الشحات وأحمد الشيخ، وقال حازم أمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"الأهلي يملك فرصة جيدة للعودة والاستفاقة على حساب الجونة بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 3/1

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ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولي في المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.