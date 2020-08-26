شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على عمار حمدي بعد اصابته بكدمة في الشظية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصالاً هاتفياً بعمار حمدي لاعب النادى المعار لطلائع الجيش بعد اصابته في مواجهة سموحة والطلائع التي أقيمت اليوم الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين في بطولة الدوري العام.. وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمار حمدى تعرضه لكدمة فى الشظية وحاجته للراحة لمدة يومين فقط ويعود لتدريبات فريقه بعدها بشكل طبيعى، وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة المقامة حالياً على استاد جهاز الرياضة العسكرى متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وأوصت لجنة التخطيط فى النادى الأهلى برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي صانع العاب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندرى، ورفض مسئولو الأهلى بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدى العديد من العروض الخارجية والداخلية أبرزها من أندية الاتحاد السكندري وسموحة بالإضافة للطلائع الذي يرغب في تجديد إعارته، إلا أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي حالياً هو عودة اللاعب فور انتهاء اعارته.